«زراعة الشرقية»: محصول السمسم مربح للفلاح.. والكيلو بـ80 جنيها

شهدت محافظة الشرقية العام الجاري زراعة نحو 13044 فدانا بالسمسم، وهو محصول استراتيجي مهم يُزرع في الأراضي الرملية أو الطينية الخفيفة، ويصل سعر الكيلو لـ80 جنيها.

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، إنه تم حصاد أكثر من 12 ألفا و781 فدانا من محصول السمسم في مراكز الشرقية، مشيرا إلى زراعته في التربة الرملية أو الطينية الخفيفة المختلطة.

وأوضح، أهمية المحصول كونه مربحا، إذ يبلغ سعر الكيلو 80 جنيها، وهو ما يحفز المزارعين على زراعته.

محصول استراتيجي وزيتي

وذكر مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، أن السمسم محصول زيتي مهم من الطراز الأول، ويُلقب بـ«النبات الذهبي»، إذ يدخل في صناعة الزيوت وصناعات غذائية أخرى، كما أنه مفيد ومغذي للإنسان والحيوان كونه غني بالبروتين والكالسيوم.

إنتاجية فدان السمسم

وبحسب «نصير»، يستغرق زراعة محصول السمسم في الحقل نحو أربعة أشهر، إذ تبدأ زراعته بدءًا من منتصف شهر أبريل حتى نهاية شهر مايو، ويتم حصاده بدءا من شهر أغسطس، ويتم قطع العيدان عند جفافها ونضجها، ثم تُترك في الأرض بشكل هرمي، وينتج الفدان نحو نصف طن أو أكثر قليلا، لذا يسعى المزارعون في بعض المراكز مثل أبو حماد وبلبيس لزراعته كونه مربحا.