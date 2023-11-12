حملة لتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء في مركز بيلا بكفر الشيخ

شنّت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة موسعة لتقليم وتهذيب الأشجار الكبيرة والمتداخلة مع أعمدة الكهرباء بشوارع وأحياء المدينة، ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، وحفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

إزالة القمامة المتراكمة وتفريغ الصناديق

وأسفرت حملة النظافة برئاسة مركز ومدينة بيلا، عن رفع وإزالة كميات كبيرة من القمامة المتراكمة وتفريغ الصناديق، والمخلفات الصلبة والأتربة من الشوارع الفرعية والعمومية بالمدينة، مع استمرار أعمال النظافة بالمدينة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وحفاظاً على صحة وسلامة جميع المواطنين من انتشار العدوى والأمراض.

ونفذت إدارة التنمية بمجلس مدينة بيلا، حملة موسعة لقص وتهذيب الأشجار المتداخلة بأسلاك الكهرباء بعدد من شوارع المدينة والمصالح الحكومية، وبمشاركة رجال النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية.

صيانة أعمدة الإنارة بالقرى والتوابع

كما واصلت المجالس القروية بمركز بيلا، جهودها اليومية لرفع التراكمات والمخلفات، وجمع القمامة بالقرى والعزب والنجوع، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، وصيانة أعمدة الإنارة بعدد من القرى والتوابع، ومتابعة أعمال الرصف، من خلال التواجد الميداني لرؤساء القرى كلٌ في نطاق قريته.