البابا فرانسيس يحذر من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي

دعا البابا فرانسيس، اليوم الثلاثاء، إلى التفكير عالميا في المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى الاحتمالات التخريبية والآثار المتناقضة للتكنولوجيا الجديدة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

البابا فرانسيس يحذر من الذكاء الاصطناعي

وأصدر البابا فرانسيس، البالغ من العمر 86 عامًا رسالة بمناسبة اليوم العالمي القادم للسلام للكنيسة الكاثوليكية، في يوم رأس السنة الجديدة.

وجاء في البيان أن البابا «يذكر بضرورة توخي اليقظة والعمل حتى لا يترسخ منطق العنف والتمييز في إنتاج واستخدام مثل هذه الأجهزة، على حساب الأكثر هشاشة واستبعادًا».

وبحسب البيان «أن الحاجة الملحة لتوجيه مفهوم الذكاء الاصطناعي واستخدامه بطريقة مسؤولة، بحيث يكون في خدمة الإنسانية وحماية منزلنا المشترك، تتطلب توسيع التفكير الأخلاقي ليشمل مجال التعليم والقانون».

البابا التكنولوجيا مفيده في حالة استخدامها بحكمة

وفي عام 2015، اعترف فرانسيس بأنه «كارثة» مع التكنولوجيا، لكنه وصف الإنترنت والشبكات الاجتماعية والرسائل النصية بأنها «هدية من الله»، بشرط استخدامها بحكمة.

وفي عام 2020، انضم الفاتيكان إلى عمالقة التكنولوجيا شركتي مايكروسوفت وآي بي إم، لتعزيز التطوير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي والدعوة إلى تنظيم التقنيات المتطفلة مثل التعرف على الوجه.