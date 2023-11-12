«القاهرة الإخبارية» تبرز مظاهرات لندن للتضامن مع غزة.. الأكثر حشداً في بريطانيا

أبرزت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها اليوم الأحد، المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وللتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لاعتداءات متواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واعتبرت فضائية «القاهرة الإخبارية» أن المظاهرات التي شهدتها لندن، في وقت سابق أمس السبت، سجلت مشاركة ما يزيد على 300 ألف شخص، هي الأكثر حشداً في بريطانيا، منذ بدء العدوان المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي.

التنديد بالعدوان الإسرائيلي والمجازر

ووفقاً للتقرير، فقد ندد المتظاهرون بالاعتداءات والانتهاكات والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من أبناء قطاع غزة، واستهداف الأطفال والنساء وأفراد الطواقم الطبية والصحفيين، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور العبادة ومؤسسات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وطالب المتظاهرون، الذي احتشدوا في شوارع العاصمة البريطانية، بالوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نحو عاجل ودون توقف، حيث ارتفعت أعلام فلسطين خلال المظاهرة، التي ردد المشاركون فيها هتافات الحرية لفلسطين.

استشهاد أكثر من 4 آلاف طفل

وأكد المتظاهرون أن استشهاد أكثر من 4 آلاف طفل لا يعد دفاعاً عن النفس، ووصفوا ما يجري في القطاع المحاصر بالعمل الوحشي والمرعب، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار وأنهم لن يرتاحوا حتى ذلك.

وحملت المظاهرة شعار المسيرة الوطنية من أجل فلسطين، وجابت شوارع لندن، وصولاً إلى مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة بريطانيا، وهي المسيرة الأضخم في تاريخ بريطانيا، حسب وصف وسائل الإعلام المحلية، وربما تكون الأكثر زخماً على المستوى الدولي، حيث أنها خرجت من قلب عاصمة تعد حكومتها داعماً قوياً لإسرائيل.