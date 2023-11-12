رئيس «مياه القناة» يعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن رفع حالة الطوارئ في المحافظات إقليم القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، وذلك لمواجهة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

التعامل مع مياه الأمطار

وأصدر اللواء عبد الحميد عصمت حزمة من التكليفات لرؤساء القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة بشأن الاستعدادات للتعامل مع مياه الأمطار المحتملة، ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وأكد رئيس الشركة أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى في كل القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة وفقاً للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادت القصوى لمواجهة الظروف المناخية التى تمر بها محافظات القناة، مع وضع خطة عاجلة لانتشار سيارات ومعدات الشركة لتفادي أية ازمات أومشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.

تطهير شبكات الصرف الصحي

وفي سياق متصل، أكد «عصمت» استمرار تطهير شبكات الصرف الصحي ومصافي الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، لحين تحسن الطقس، مع تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.

كما أعطى توجيهاته بالتنسيق مع مختلف الجهات للمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرفة طوارئ مركزية بالشركة وغرف عمليات فرعية على مستوى القطاعات الجغرافية والمناطق والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، ومراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافوري للتعامل مع أي مواقف طارئة.