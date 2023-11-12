فرق ميدانية بالجيزة لكسح مياه الأمطار والتعامل مع أي طارئ

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لرفع آثار الأمطار من الشوارع، من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة، لأعمال شفط مياه الأمطار أولًا بأول؛ لضمان تسهيل حركة سير المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التواجد الميداني لفرق للعمل التابعة لشركه مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء والمراكز للتعامل مع أي هطول للأمطار على الفور.

مراجعة أعمدة الإنارة

ووجه المحافظ، بدورية مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء؛ للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة، حفاظًا على حياة المواطنين من الخطر، إضافه إلى التأكد من صلاحية الأشجار واستقامتها، وعدم وجود أي كسور أو ميل بها قد تؤدي إلى سقوطها.

واطلع المحافظ على انتظام انتشار فرق الشفط التابعة لهيئة النظافة والتجميل بإجمالي 16 سيارة شفط والفرق الميدانية التابعة لهم في عددٍ من النقاط الساخنة التي شهدت سقوط الأمطار والتي ضمت طريق القرية الذكية والكيلو 26 أمام منطقة الجهد بالمنطقة الصناعية و شارع ترسا أمام مطلع كوبري ترسا بحي الطالبية ومنزل كوبري الفريق كمال عامر أمام مستشفي الصدر و مطلع كوبري فيصل بحي العمرانية ومنازل الطريق الدائري بميدان المنيب.

انتشار فرق الشفط

أيضاً شارع ربيع الجيزى بحي جنوب الجيزة و منزل كوبري فيصل أمام مسجد ال حمد ومنزل الطريق الدائري بصفط اللبن وطريق كرداسة ومنزل محور صفط اللبن بشارع مشرفة و شارع الشوربجي بنطاق حي بولاق الدكرور ومطلع ومنزل كوبري 6 أكتوبر أمام وزارة الزراعة ومطلع كوبري ثروت بشارع ثروت بحي الدقي، ومنزل محور الفريق كمال عامر أمام محطة قطارات الصعيد ببشتيل نطاق حي المنيرة الغربية ومنزل محور الفريق كمال عامر امام مركز شباب أرض اللواء بحي العجوزة، إضافة إلى انتشار فرق ومعدات الشفط التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز والوحدات المحلية.