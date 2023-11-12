احمد بنداري: 138 مقرًا انتخابيا بالسفارات المصرية حول العالم

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال لقائه بالسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن حملة «شارك بصوتك» بأمريكا وكندا، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى أيام الجمعة، السبت، والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

وأضاف «البنداري» أن التصويت في جولة الإعادة سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024، مشيرًا إلى أنه يمكن التحقق من كون المواطن مدرجًا في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، عبر موقع الوطنية للانتخابات. https://www.elections.eg/inquiry

وتابع أنه يشترط وجود عنوان للمواطن في الداخل، وأن أي مواطن مسجل عنوانه في بطاقة الهوية، «مقيم في الخارج»، فالتشريع لا يتيح له المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم العمل على دراسة إمكانية إجراء تعديل تشريعي، ورفع الأمر للعرض، حتى يتسنى لهم المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومي، حتى لو كانت غير سارية، وجواز السفر بشرط أن يكون الجواز مميكنًا وساريًا متضمنا الرقم القومي، لافتًا إلى أنه يحق لرئيس اللجنة السلطة التقديرية لمشاركة المصري بالخارج، حال وجود صورة من بطاقة الرقم القومي، والإقامة موضحا به صورة الشخص.

قراءة البيانات عبر أجهزة هواتف لوحية

وأكد بنداري أنه سيتم قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة، عبر أجهزة هواتف لوحية، يمكنها قراءة الرمز الكودي على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، ومعرفة إن كان المواطن له حق التصويت أم لا.

وحول الزوج والأولاد البالغين الموجودين بالخارج بتأشيرة زيارة، أو لأي سبب كان، أوضح أنه يحق لكل مواطن مصري بالخارج أتم 18 عاما قبل دعوة الناخبين للاقتراع، والتي تمت في 25 سبتمبر، المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، فيحق له الإدلاء بصوته في المقر المحدد بالدولة التي يوجد بها بالخارج.

وذكر أن هناك نحو 138 مقرا انتخابيا بالسفارات المصرية حول العالم، كما أن المشاركة الانتخابية تكون لمرة واحدة فقط، فمن يصوت بالخارج، لا يحق له التصويت في انتخابات الداخل، حال رجوعه إلى أرض الوطن، مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية ستتم في المواعيد التي تم الإعلان عنها، سواء المرحلة الأولى أو مرحلة الإعادة، حال حدوثها، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة لإصدار أي تعليمات بخصوص الانتخابات ومواعيدها أو نتائجها.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتضمن 4 مرشحين، وسيتم التعريف بتوقيتات بدء الحملات الدعائية، والتي تستمر حتى 8 ديسمبر، وفترات الصمت الانتخابي، مؤكدًا أن التصويت حق شخصي لصيق بالمواطن، بموجب الدستور المصري، ولا يجوز التوكيل في هذا الحق، ولذلك فمن المهم مشاركة المواطنين بأنفسهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وردا على الكثير من الاستفسارات الواردة حول بعد أماكن الانتخاب عن المواطنين بالخارج، ما يستلزم سفر الناخبين لساعات بالطائرة، وهو ما يمثل صعوبة بالغة في الظروف الاقتصادية الحالية، طالب عدد من القساوسة والمشايخ باستقبال لجان انتخابات إضافية في ساحات الكنائس، والمساجد والمراكز الإسلامية، مع صعوبة تجميع الناخبين للسفر بأوتوبيسات إلى مقار اللجان الانتخابية، إذ تستغرق المسافات أكثر 7 ساعات.

وثمنت السفيرة سها جندي، وطنية الكنيسة المصرية والأزهر الشريف في مختلف القضايا الوطنية، مشيدة بحرص الجاليات المصرية بالخارج، والتي تجد عقبات كبيرة في التصويت على اقتراح حلول والتعامل من منطلق وطني نبيل.

تيسير إجراءات العملية الإنتخابية

في السياق ذاته، شدد المستشار أحمد البنداري أهمية مشاركة الشخص بنفسه، وليست هناك أي وسيلة أخرى متاحة للمشاركة، غير حضور الشخص بنفسه، موضحا أننا حريصون على تيسير إجراءات مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا وقوف الهيئة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة من الجميع.

ودعا المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالخارج للمشاركة باختيار مَن يريد اختياره من المرشحين، مشيرًا إلى أن التصويت عبر البريد أو التصويت الإلكتروني قد يكون محل دراسة في استحقاقات مقبلة، ولكن منصب رئيس الجمهورية حساس، ولا يريد المجازفة بأي إجراء يؤثر في صحة وسلامة الانتخابات، كما أن ذلك الإجراء لا يمكن تنفيذه في الانتخابات الحالية.

واختتم حديثه بأن الاستحقاقات الحالية تحمل شعار «شارك صوتك هيوصل»، ويعمل على تقديم إفادة بالمشاركة في التصويت، لمن يدلي بصوته، تحفيزًا للمصريين بالخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم، لافتًا إلى إتاحة مختلف المعلومات على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أنه ولأول مرة ستكون هناك بطاقات اقتراع بطريقة «برايل» لأول مرة خارج مصر حيث تم العمل بها في داخل مصر من قبل.