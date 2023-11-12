ندوة تثقيفية عن أهمية الإسعافات الأولية بـ«زراعة الزقازيق»

نظمت هيئة إسعاف الشرقية، ندوة تثقيفية لطلاب كلية الزراعة عن أهمية الإسعافات الأولية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الاجتماعي الثامن للأنشطة الاجتماعية بجامعة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية، الدكتور أسامة عبد المنعم عميد كلية الزراعة، لخلق وعي مجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية، وما تمثله من ضرورة ملحة لإنقاذ بعض الحالات الطبية الطارئة.

تضمنت الندوة التثقيفية، تعريف مفهوم الإسعافات الأوليةن وأهميتها ومهام المسعف في بداية الإصابة، وطرق التقييم المبدئي للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب.

واستمع الطلاب لشرح الدكتور أحمد عباس، عن الإجراءات الواجب اتباعها في الإسعافات الأولية، المتعلقة بعدد من المواقف الصحية الطارئة، وأهمها الإنعاش القلبي الرئوي، وكذلك التعامل مع إصابات «الكسور، الحروق، الجروح، الإغماء، الاختناق بجسم غريب».

الحد من تفاقم الإصابة

تضمنت الندوة تطبيق عملي للعديد من الإصابات المختلفة، وكيفية التعامل معها، كإسعاف أولي، للحد من تفاقم الإصابة والحفاظ علي المصاب ورعايته، لحين وصول فرق الإسعاف المتخصصة، وتم عمل محاكاة لعملية إنعاش قلب رئوي، لإنقاذ حياة مريض تعرض لتوقف بعضلة القلب، بمشاركة بعض الطلاب، وقام بتنفيذ التدريب سعد أبو المجد، مشرف عام إسعاف الشرقية، ووائل الغرباوي مشرف إسعاف بلبيس.

ندوة تثقيفية لرفع الوعي الإسعافي

وأوضح الدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية، أن هذه الندوة تأتي فى إطار سلسلة الندوات التثقيفية، التى يعقدها إسعاف الشرقية، لرفع الوعي الإسعافي، بين جميع أفراد المجتمع، وتعتبر الإسعافات الأولية خطوة أولية وأساسية لسلسلة من الخطوات اللاحقة، التي من شأنها أن تقلل من حدة الإصابات الخطرة، ذلك من خلال تعلم تقنيات بسيطة تساهم في إنقاذ الحياة باستخدام الأدوات المتاحة وبمهارات علاجية بسيطة، حتى وصول الفرق الإسعافية المتخصصة، أو النقل الآمن إلى أقرب مستشفى.