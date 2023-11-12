مستشار الأمن القومي الأمريكي: مشاورات جادة مع إسرائيل لحماية المستشفيات في غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إننا نجري مشاورات جادة مع إسرائيل بشأن حماية المستشفيات في غزة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر كيف سيكون شكل حكمه المستقبلي.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة، وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمرضى في قطاع غزة، حسبما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أنه يجب على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية في غزة.