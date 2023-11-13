حالة الطقس اليوم.. شبورة وأمطار وجو مائل للحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، نهارا، ومعتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحا

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فيما يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الاثنين:

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.