«القاهرة»: عدد العاملين في الديوان العام والأحياء يصل إلى أكثر من 10 آلاف عامل

كشف تقرير لمحافظة القاهرة أن عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء عددهم يصل لـ10156 عاملا لا يشملهم العاملون على الصناديق الخاصة إذ أنهم غير خاضعين لهذا القانون، وبلغ عدد العاملين بالديوان لعام للمحافظة والأحياء ضمن نسبة الـ5% نحو 507 عاملين، وبلغت نسبة العاملين ضمن نسبة الـ5% بالديوان العام والأحياء 51% ذكور و49% إناث.

انتهاء خدمة

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد العاملين الذين انتهت خدمتهم بالمحافظة والأحياء عددهم 1344 عاملا وذلك خلال الفترة من 2022-2023 ونسبة الذكور منهم تمثل 51% ونسبة الإناث 49%.

الدرجة المالية

وأوضح التقرير أن إجمالي العاملين حسب الدرجة المالية 12304 عاملين، ونسبة العاملين حسب الدرجة المالية وكيل وزارة 0.1%، مدير عام 0.2%، درجة كبير 1.1%، الدرجة الخامسة 1.2%، الدرجة السادسة 3.3%، الدرجة الرابعة 4.2%، حرفية 5.4%، الدرجة الثانية 21.4%، الدرجة الثالثة 22.3%، الدرجة الأولى 40.8% وذلك من إجمالي عدد العاملين بمختلف الدرجات بالمحافظة.