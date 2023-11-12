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وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوي القمح على المزارعين

كتب:

محمد أبو عمرة
07:32 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
زراعة القمح

زراعة القمح

وجَّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة، بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوي القمح على جميع المزارعين، في كل محافظات الجمهورية، نظرًا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد «القصير» على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع، لضمان جودة التقاوي، والالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في ذلك.

القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة

وأشار وزير الزراعة، إلى أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، التي تحظى باهتمام الدولة، لأنه أحد محاور الأمن الغذائي، لافتًا إلى ضرورة التواجد مع المزارعين لتقديم الدعم الفني، قبل وأثناء الزراعة، للتوعية بالخريطة الصنفية، وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى انتاجية.

وكان مجلس الوزراء، وافق على 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد أردب القمح هذا العام، ذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين، وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.