انهيار منزل في المنوفية دون خسائر.. مساحته 70 مترا

شهدت مدينة منوف في محافظة المنوفية، انهيار منزل مكون من طابقين، دون خسائر في الأرواح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انهيار منزل مكون من طابقين في مدينة منوف

وأكدت الوحدة المحلية بمركز منوف، في بيان، أنه وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتعامل الفوري، انتقل محمد الزرقاني نائب رئيس المركز والمدينة بمتابعة فورية لحادث انهيار منزل مكون من دورين دور أرضي وأول علوي بالطوب اللبن، ومونة الطين والتبن، على مساحة 70 مترًا في شارع سيدي موسى حاره السلام والمنزل خال من الممتلكات والسكان، ولا توجد أي إصابات ولا خسائر بالأرواح.

وأضاف بيان الوحدة المحلية بمنوف، جرى رفع الأنقاض التي تعوق حركة الشارع واستعدال عامود الإنارة بعد ميوله، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دور إدارة الأزمات والكوارث

وشدّد وحيد عبدربه رئيس المركز والمدينة، على أهمية دور إدارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينة منوف لقيامها بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث بالمركز والمدينة، وإقرار الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات ومراجعتها مع الجهات المعنية مع إعداد الخطط والبرامج لدعم القدرات الذاتية لكافة الوحدات المختلفة، بالإضافة إلى قيامها بمسئولية قيادة التعامل مع الأزمة أو الكارثة فور حدوثها وعدم السماح بتفاقمها.

وأشار إلى أن من أهم أدوارها، متابعة إجراءات عمليات الإغاثة والإخلاء وإعادة التأهيل، مع تقييم الموقف وتحديد السلبيات والإيجابيات للاستفادة منها، والتنسيق مع الجهات المختلفة، لتحقيق الصالح العام وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة المركز والمدينه على التعامل مع الأزمات والكوارث بما يحفظ أمنهم وسلامتهم.