«الأوقاف» تعلن انطلاق برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات المنوفية

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية، انطلاق فعاليات اللقاء الرابع من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف المنوفية اليوم الأحد، بالمركز الثقافي بالمديرية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

تفاصيل الفعاليات

وشهدت الفعاليات حضور الشيخ زكريا الخطيب، مدير مديرية أوقاف المنوفية، والأستاذ الدكتور فرحات عبد السيد محمد أستاذ الاجتماع الريفي، ومدير مركز البحوث والتنمية التكنولوجية بجامعة المنوفية، والشيخ كمال عمار مدير الدعوة، والشيخ بلال درويش مسؤول الثقافة والمكتبات، وهشام الغمراوي مسؤول الإعلام بإدارة شبين الكوم.

وثمَّن فرحات عبد السيد محمد جهود الدولة المصرية في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على سبل عيشهم، لتعزيز مرونة المجتمعات الريفية، وتحسين قدرتها على التكيف، مضيفًا أنه يمكن للتكنولوجيات أن تساعد في جعل عالمنا أكثر إنصافا، وأكثر سلمًا، وأكثر عدلًا، كما يمكن للإنجازات الرقمية أن تدعم كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

تعميق روح التعاون

وأكد زكريا الخطيب أن على الإمام أن يسعى إلى تعميق روح التعاون وتوثيق عرى التكافل بين أفراد المجتمع، بحيث تنتشر الأخلاق الكريمة، وتتزايد في ظل الإخاء والتسامح، حيث يقول سبحانه: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا و َقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"، مضيفًا أنه يجب على إمام المسجد الارتقاء بالعلوم الإسلامية وغيرها، بحيث يكون على قدر المسئولية تجاه التطورات الحديثة، والقضايا المستجدة على الساحة، وعلى هامش اللقاء تم عمل زيارة لشركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية.