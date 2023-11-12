«مياه المنوفية» تنظم ندوات لتوعية أئمة الأوقاف بطرق ترشيد الاستهلاك

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشركة مياه المنوفية، ندوات توعوية لأئمة الأوقاف بالمنوفية بحضور الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، لتعريفهم مستجدات الموقف المائي وكذلك التقنيات الحديثة المستخدمة لترشيد إستهلاك المياه تبعها زيارة ميدانية لمحطة مياه شبين الكوم للتعرف على جهود الدولة المصرية، والمشروعات القومية الخاصة بمجال مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك التعرف على خطوات تنقية المياه داخل المحطات بداية من نهر النيل وحتى ضخ المياه للمواطنين بالشبكات.

«الخطيب»: الأديان شددت على ترشيد الاستهلاك

وقال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إن المياه هي عصب الحياة وشريانها وأن جميع الأديان السماوية شددت على أهمية ترشيد إستهلاك المياه فقد قال الله في كتابه العزيز «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»، ومن واجبنا كدعاه أن نهتم بهذه النعمة وننشر بين الناس ثقافة ترشيد إستهلاك المياه في جميع الأوقات وخاصة داخل دور العبادة من المساجد.

«زين»: نشر الوعي بأهمية المياه أولوية

من جانبه قال محمود زين مدير التوعية والتثقيف بشركة المياه، أن الاجتماعات والتنسيقات المستمرة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ومديرية أوقاف المنوفية تؤتي بثمارها لنشر الوعي المائي بين المواطنين، لما للجانب الديني من تأثير على المواطن المصري.