محافظ المنوفية يشدد في اجتماع موسع على المتابعة الدقيقة لإزالة التعديات

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا موسعا تابع خلاله جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف إزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث شدد على المتابعة الدقيقة واليومية كل في نطاقه لكافة أشكال التعديات والتعامل اللحظي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

جاهزية مركز الطوارئ والسلامة للتعامل مع الأزمات

وأكد محافظ المنوفية، جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية، إذ وجّه محافظ المنوفية مختلف الجهات المعنية بضرورة اختبار جميع الأجهزة والمعدات للوقوف على مدى كفاءتها لكيفية التعامل اللحظى مع الحدث.

محافظ المنوفية: توحيد الجهود لتحقيق المهام المطلوبة

وشدد على توحيد الجهود لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، وذلك في إطار دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن مركز السيطرة بالمحافظة يعد إنجازاً ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ.

كما تطرق محافظ المنوفية إلى متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة حققت مركزا متقدما بين محافظات الجمهورية في هذا الملف، وأكد أننا مستمرون في إنجاز باقي المهام للحفاظ على حقوق الدولة، ونبه محافظ المنوفية إلى ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع موسم الشتاء وتحديد الأولويات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.