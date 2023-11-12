«صبحية» تفوز بقرعة الحج بعد محاولات لمدة 10 سنوات بالدقهلية: «حاسة إني في الحرم»

«10 سنين بقدم في الحج».. بهذه الكلمات بدأت «صبحية صديق» ابنة مدينة دكرنس، حديثها، والدموع تنهمر من عينيها، بعد إعلان مديرية أمن الدقهلية اسمها ضمن الفائزين بقرعة الحج 2024، بالمحافظة.

قصة صبحية الفائزة بقرعة الحج 2024 بالدقهلية

تقول «صبحية صديق» لـ«الوطن»: «أنا بقالي 10 سنين بقدم في قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية، وكنت بخسر، دعوت الله كثيرا، في شهر رمضان تحديدا، دعوت الله 10 سنوات، أن يأذن لي بالحج، وزيارة بيته الحرام، وأن أرى الكعبة المشرفة، وألمسها، كانت من أحلامي، واليوم حلمي تحقق، والله عز وجل استجاب دعواتي».

تتابع صبحية باكية: «عندما سمعت اسمي، شعرت بأنني في السعودية وفي الحرم أمام الكعبة، لا أدري كيف، دموعي لا تتوقف عن الانهمار، لأنني سعيت كثيرا، سنوات عديدة من أجل هذه اللحظة الجميلة، أرجو من الله أن يكتبها لكل مشتاق، عندما كنت أقدم على قرعة الحج، ويأتي الرد بالرفض، لم أيأس أبدًا، كنت على يقين بأن الله سيكتبها لي في الوقت المناسب، لقد زوجت أبنائي جميعا، وكان حلمي أن أؤدي هذه الرسالة، وهو تأدية فريضة الحج، ولو مرة واحدة في عمري».

998 فائزا في قرعة الحج 2024 بالدقهلية

يذكر أن مديرية أمن الدقهلية، أعلنت عن نتيجة قرعة الحج 2024 التي تنظمها وزارة الداخلية، موضحة أسماء الفائزين بمختلف مدن ومراكز المحافظة وعددهم 998 شخصا، وذلك في نادي الشرطة بمدينة المنصورة، بحضور اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وعدد من القيادات والأهالي.