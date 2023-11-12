«الصحفيين» توجه بسرعة سداد قيمة أرض مقابر 6 أكتوبر.. 19 نوفمبر آخر موعد

وجهت نقابة الصحفيين، الزملاء الحاجزين لقطع أراضي المقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بسرعة التوجه لسداد ثمن القطعة كاملًا، 90 ألف جنيه، مساحة 30 مترًا، و120 ألف جنيه للقطعة مساحة 40 مترًا.

سداد قمية مقابر أكتوبر

قال محمد خراجة، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن الدفع سيتم بموجب إذن دفع من مجمع الخدمات الصحفية بالطابق الأول فى النقابة، على أن يكون آخر موعد للسداد الأحد 19 نوفمبر الجاري، يُذكر أن المقابر بنظام اللحد، والمنطقة ستشمل مسجدًا واستراحة.

وكانت أعلنت نقابة الصحفيين، توافر 157 قطعة أرض مقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بنظام اللحد، وهى:عدد 14 قطعة بمساحة 40 مترًا، 143 قطعة بمساحة 30 مترًا، يبلغ سعر المتر 3000 جنيه.

شروط الحجز

ويستمر الحجز بمركز الخدمات بالطابق الأول حتى «8 نوفمبر»، أو نفاد الأعداد المتبقية من كل مساحة بأولوية التقدم، على ألا يكون العضو قد حصل على قطعة أرض مقابر من قبل، علمًا بأنه يلزم سداد ثمن القطعة كاملًا خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة.