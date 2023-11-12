كيف تأثرت أسهم «فوري» بشائعات تعرض نظامها الإلكتروني للاختراق؟

من المتعارف عليه أن تداولات الأسهم في البورصة تتأثر بالأخبار والأحداث المختلفة، سواء كانت هذه الأخبار سلبية أو إيجابية، الأمر الذي يحرص معه كثير من المستثمرين في البورصة على متابعة الأخبار بشكل جيد، سواء كانت هذه الأخبار تتعلق بالاقتصاد بشكل عام، أو بالأسهم التي تدخل ضمن المحفظة الاستثمارية.

خسائر سهم فوري تتجاوز 9%

وتعرض سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، المدرج في البورصة المصرية، لخسائر كبيرة، وصلت إلى نحو 9.6% على مدار جلستين فقط، حيث تراجع بنحو 4.59% عند سعر 5.20 جنيه في جلسة تداول الخميس الماضي، وفقاً لبيانات البورصة المصرية، بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتعرض بيانات الشركة إلى اختراق، وتعطل الموقع الإلكتروني وتطبيق فوري لدى المستخدمين.

تراجع السهم اليوم بنحو 5%

وكذلك تراجع سهم فوري، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بنحو 5% إلى سعر 4.94 جنيه، وفقاً لبيانات البورصة المصرية، ليظل متأثراً بما تردد الخميس الماضي، عن تعرض بيانات الشركة إلى اختراق، وتعطل الموقع الإلكتروني وتطبيق فوري لدى المستخدمين.

تأثر أسهم الدفع الإلكتروني بأي اختراق

تقول حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن تعرض شركات المدفوعات الالكترونية إلى أي اختراق أو «هاكر»، يكون لذلك تأثير مباشر على أسهم هذا النوع من الشركات المدرجة في البورصة، وهو ما حدث مع أسهم شركة فوري، التي انخفضت مع انتشار الأخبار الخاصة باختراق بيانات الشركة والتطبيق الالكتروني لها.

الاتجاه لبيع الأسهم

وأضافت «رمسيس» أن المستثمرين يتجهون إلى بيع الأسهم التي يمتلكونها، في حالة وجود أي أخبار سلبية تؤثر على تداولات هذه الأسهم، وهو ما حدث في أسهم فوري، وأدى ذلك إلى انخفاضات كبيرة في السهم، لتجنب الخسائر.

وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن الأمر لا يتوقف على تأثر سهم محدد فقط، ولكن التأثير يمتد إلى القطاع بأكمله، الذي ينتمي إليه هذا السهم.

فوري تنفي شائعات تعرضها لاختراق

ونفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أي شائعات على بعض منصّات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي، مؤكدةً على أمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصّاتها، وعن كل خدماتها المقدمة إلكترونياً، وأنه لا صحة لهذه الشائعات.

لم يتم اختراق أو تسريب أي بيانات

وأعلنت فوري، الاستعانة بشركة (Group-IB)، وهي إحدى الشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني، لفحص أنظمة وتطبيقات شركة فوري المستخدمة من قبل عملاء الشركة من الافراد والمؤسسات، وأوضحت أن الشركة انتهت من فحص البنية التحتية لتطبيقات الشركة المستخدمة من قبل عملاء الشركة، وأكدت شركة (Group-IB) بناءً على فحصها للبنية التحتية، أنّه لم يتم اختراقها أو تسريب أي بيانات منها، وأنّها آمنة تماماً لاستخدام الأفراد والمؤسسات.