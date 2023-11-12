ندوة للتوعية المجتمعية للشباب في الدقهلية بحضور وفد من مشيخة الأزهر

كشفت محافظة الدقهلية عن قيامها بعمل ندوة توعوية المجتمعية للشباب تحت شعار الوعي حياه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة داخل مقر ديوان محافظة الدقهلية اليوم.

ندوة توعوية مجتمعية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن الندوة جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن وتوعية الشباب بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه من المخاطر التي تحيط به والمؤامرات التي تحاك له ومعالجة القضايا الأسرية والعمل على ترابط الأسرة لأن الأسرة يتكون منها الوطن.

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها إلى أن الأزهر الشريف هو منارة للعلم والمعرفة ونشر تعاليم الدين الوسطي وتوعية المواطنين والشباب ضد مخاطر التطرف والتصدي لهؤلاء الراغبين في تسمم عقول الشباب وبث روح الانتماء للوطن ومعالجة القضايا الأسرية في المجتمع.

وأكدت جهود الأزهر الشريف في تطوير المعاهد الأزهرية والعمل على نشر صحيح الدين والتوعية به من خلال منابر الأزهر المختلفة ومنها مركز الأزهر العالمي للرصد و الفتوي الالكترونيه.

وأوضحت أن الشباب والرياضة أصبحت أحد أهم المنابر في مصر، إذ تعتبر هي همزة وصل مباشرة مع الشباب لتوعيتهم وتثقيفهم بكل القضايا المجتمعية وبث روح الانتماء للوطن، وتوفير المناخ الرياضي الأمن لهم لبناء جيل من الشباب لديه وعي وإدراك.

وأكدت الجهود المبذولة تجاه الشباب وتنفيذ مثل هذه الندوات لتوعيتهم من خلال التعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وكافة مؤسسات الدولة.

وناقشت الندوة الحديث عن عدد من المحاور هي تعزيز الانتماء والولاء لدي الشباب، والدور المحوري لمصر نحو قضايا الأمة ، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع، واستقرار المجتمع المصري من خلال تعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحة.