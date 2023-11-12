حزب «حماة الوطن» بالفيوم يواصل اللقاءات الجماهيرية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بالفيوم، اليوم الأحد، لقاءً شعبيًا حاشدًا بحضور عشرات السيدات من مختلف أنحاء محافظة الفيوم، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق 10، و11، و12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك برئاسة الدكتورة مها الغنام، وأشرف أمين أمين حقوق الإنسان بالمحافظة والأمناء المساعدين لأمانة المرأة بالمحافظة.

واستعرض أمناء حزب حماة الوطن، إنجازات المرشح عبد الفتاح السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية، وضرورة دعمه في الانتخابات الرئاسية المُقبلة بالتصويت له في صناديق الاقتراع، ليتولى فترة رئاسية جديدة، يستكمل خلالها مشوار الإنجازات والمشروعات التي بدأها خلال السنوات الماضية.

تطبيق استراتيجية مصر 2030

وأكد أمناء حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، أهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح عبد الفتاح السيسي، ودعم كل قراراته خلال هذه المرحلة التي تواجه فيها مصر الكثير من التحديات التي تستلزم الوقوف خلف الرئيس، بالإضافة إلى تمكينه من استكمال استراتيجية مصر 2030.

أهمية النزول للمشاركة في انتخابات الرئاسة

وفي نهاية المؤتمر، جرى التأكيد على ضرورة النزول إلى اللجان خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر من أجل استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.