«مستقبل وطن» بالفيوم يكثف اللقاءات الجماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تكثف أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، من اللقاءات الجماهيرية في مختلف قرى ومراكز المحافظة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر أن تنطلق أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم، رافعين شعار «في 2014 بدأنا المشوار مع القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي ولازم نستكمل الطريق نحو تحقيق الحلم».

وشهدت مختلف المراكز، تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة على مدار الساعات القليلة الماضية، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بحضور رموز العائلات الكبرى وأعداد غفيرة من المواطنين.

الكل اتفق على دعم الرئيس السيسي

واتفق الحضور على دعمهم وتأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنهم معه في أي قرار يتخذه لصالح الوطن، مشددين على دعمه وتأييده في الانتخابات الرئاسية.

مصر تواجه التحديات

واستعرض أمناء حزب مستقبل وطن بالفيوم، خلال المؤتمرات، ما يجري على الساحة وما تواجهه مصر من تحديات، مؤكدين دور المواطنين الذين يجب أن يصطفوا خلف القيادة السياسية، ويدعمون الرئيس السيسي في كل القرارات التي يتخذها في مواجهة هذه التحديات.

نهضة تنموية كبرى

وشدد أمناء مستقبل وطن على ضرورة المشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع، والنزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بأصواتهم لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي سعى منذ اللحظة الأولى لتوليه الحكم لتثبيت أركان الدولة المصرية وما يزال يسعى حتى الآن لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وإحداث نهضة تنموية كبرى.

المشاركة السياسية واجب وطني

وأكد الجميع أنّ المشاركة السياسية للمواطنين في صنع القرار السيسي والإداري هي واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن، لذلك يجب على الجميع المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، واختيار الرئيس السيسي لولاية رئاسية جدية لاستكمال مسيرة التنمية، والحفاظ على الاستقرار.

إنجازات في كل القطاعات

واستعرضت المؤتمرات، إنجازات الرئيس السيسي خلال توليه رئاسة مصر على مدار السنوات الأخيرة، والتي شملت كافة القطاعات بجميع محافظات مصر، وفقًا لاستراتيجية مصر 2030.