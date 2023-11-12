إحالة 324 محضرا بمخالفات تموينية إلى النيابة العامة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن قيامها بإحالة 324 مخالفة تموينية، إلى النيابة العامة من أجل معاقبة المخالفين، داخل نحو 16 مركز ومدينة.

حملات تموينية في الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان، إلى أن الحملات التموينية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه جرى عمل الحملات في عدة مراكز منها ميت غمر، وجمصة ومحلة دمنه، وتم المرور على 305 مخابز وجرى ضبط المخالفات وهي عبارة عن:

محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر تجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود فواتير ومحاضر تجميع مقررات تموينية ومحاضر تجميع دقيق بلدي مدعم.