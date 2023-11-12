استشاري تربوي: عدم اتفاق الوالدين على قواعد التربية أمر خطير (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان الريس، مستشار تربوي ونفسي، إن ثمّة أخطاء خطيرة يقع فيها الوالدان، أثناء تربية الأبناء، لافتة إلى أن أخطر هذه الأمور، عدم اتفاق الوالدين على قواعد التربية مع بعضهما تجاه الأبناء.

عدم التفاهم يسبب اضطرابات نفسية للطفل

أضافت «الريس»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «عندما يكون هناك تفاهم بين الأب والأم على الأمور الأساسية فى التربية، ولا يحدث له اضطراب نفسي، فتجد الابن يحتاج أمرًا معينًا، فيلجأ إلى الأم فتجده تحفزه، في حين يرفض الأب هذا الأمر، فيحدث للابن تشتت، بين الأب والأم والمجتمع، ويحدث له اضطراب نفسي».

أهمية التعاون والتفاهم بين الوالدين

تابعت مستشار تربوي ونفسي: «المهم بين الوالدين، أن يوضح دور كل فرد في الأسرة، بمعنى إذا اتفق الأب على أمر يصبح الجميع متفق على هذا الأمر، وكذلك لابد من تحميل الأبناء المسئولية حتى يصبحوا قادرين على تحمل المسئولية مع أزواجهم وزوجاتهم».