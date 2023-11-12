فيضانات عارمة تحصد 31 قتيلاً وتجبر 500 ألف شخص على النزوح في الصومال

لقى 31 شخصاً على الأقل مصرعهم، واعتبر عشرات آخرون في عداد المفقودين، جراء الفيضانات العارمة، التي تجتاح مناطق واسعة من الصومال، نتيجة تعرض الدولة العربية الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، لأمطار غزيرة بلغت حد السيول.

نزوح أعداد كبيرة من السكان

وقال وزير الإعلام الصومالي، داود عويس، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة مقديشيو، اليوم الأحد، نقلتها شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، إنه منذ شهر أكتوبر الماضي، تسببت الفيضانات في نزوح نحو نصف مليون شخص، وعرقلة حياة أكثر من 1.2 مليون آخرين.

وأضاف الوزير الصومالي أن الفيضانات تسببت أيضاً في إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية المدنية، خاصةً في منطقة «جدو»، جنوب البلاد.

تأثر 1.5 مليون شخص وتدمير مساحات زراعية

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريراً في وقت سابق، أفاد بأن حياة نحو 1.6 مليون شخص في الصومال قد تتعرض للعرقلة، إثر الفيضانات خلال الموسم الممطر الذي يستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، في ظل وجود احتمالية لتعرض مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للتدمير.