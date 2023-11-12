الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة «تل» في نابلس وسط إطلاق رصاص كثيف

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة «تل»، في نابلس بالضفة الغربية، قبل قليل، وسط إطلاق رصاص كثيف، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الأحد.

وفي الغضون، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس في قطاع غزة عن الخدمة، وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمرضى في قطاع غزة، وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية في غزة.