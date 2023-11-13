300 ألف شيكارة تقاوي لزراعة 150 ألف فدان قمح بالشرقية ضمن مبادرة «ازرع»

يسعى التحالف الوطني تضامنا مع الدولة المصرية لدعم المواطن المصري وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة في كثير من مجالات الحياة، لذا فأطلق مبادرة لدعم صغار المزارعين بعنوان «ازرع» بتوفير 300 ألف شيكارة تقاوي في الشرقية لتوزيعها على صغار المزارعين وزراعة 150 ألف فدان قمح.

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»، إن التحالف الوطني بالتعاون مع مؤسسات الدولة من بينها مديرية الزراعة في الشرقية ومديرية التضامن أطلقت مبادرة تحت عنوان ازرع تستهدف النهوض بالزراعة ودعم صغار المزارعين على حد سواء وتوزيع تقاوي القمح بأسعار مدعّمة.

وأوضح مدير عام الزراعة في الشرقية، أن مبادرة إزرع توفر 300 ألف شيكارة تقاوي من القمح استهدافا لزراعة 150 ألف فدان قمح في نطاق محافظة الشرقية، مضيفا أنه يتم توزيع التقاوي على المزارعين بأسعار مدعمة.

575 جنيها سعر شيكارة التقاوي

وأشار نصير إلى توزيع تقاوي القمح على المزارعين خاصة المزارع الذي يمتلك من فدان واحد وحتى 5 أفدنة لافتا إلى منح المزارع شيكارتين تقاوي بسعر واحدة منوها أن سعر الشيكارة 575 جنيها ويخفض سعرها حسب المساحة المنزرعة وذلك دعما تقدمه مبادرة إزرع ضمن جهود التحالف الوطني المبذولة لدعم الدولة المصرية والنهوض بكافة مجالات الحياة.

مبادرة ازرع في الشرقية والدقهلية والبحيرة:

ذكر «نصير» أن المبادرة انطلقت منذ آواخر شهر أكتوبر المنقضَى في عدة محافظات «الشرقية، الدقهلية، البحيرة والقليوبية»، وكان للشرقية نصيبا من تقاوي المبادرة بواقع 300 ألف شيكارة من الإجمالي البالغ 400 ألف خاصة وأن محافظة الشرقية من أكبر المساحات الزراعية وسط المحافظات كما تتميز بكونها أولى المحافظات التي تزرع القمح.