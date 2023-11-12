متحدث الرئاسة: علاقات مصر الخارجية تجمع ما بين المبادئ والمصالح (فيديو)

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات الدولية تحكمها المصالح بنسبة كبيرة، ولكن كثيرا من المبادئ تحدد هذه المصالح، ومصر لها طابع خاص، وتعزز هذا الطابع بقوة خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الاتفاق ما بين المبادئ والمصالح.

علاقات مصر لها محددات واضحة مع الدول

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه لا يوجد تناقض في الحالة المصرية بين المبادئ والمصالح، فمبادئ مصر والقيم التي تعتنقها وتؤمن بها تتحول فعليا في الواقع العملي الممارس وتترجم إلى مصالح محددة وعلاقات لها محددات واضحة في العلاقات مع الدول.

وأشار إلى أن الأحوال لم تكن دائما على أفضل ما يكون في العلاقات بين مصر وتركيا، ولكن كل هذه الفترة التي لم تكن فيها العلاقات على أفضل ما يكون يمكن للمراقبين والمحللين والسياسين رصد الانضباط المصري الشديد في التعامل مع الخلاف.

السياسة الخارجية المصرية تتسم بالنبل والرشادة

ولفت إلى أن السياسة الخارجية المصرية تتسم بالنبل والرشادة والمسؤولية والحكمة وبعد النظر وبالصبر الشديد، يمكن أن يطلق عليه صبر استراتيجي، وهذه السياسة الخارجية في وقت الخلاف مفيد للغاية، عندما يأتي التقارب والتوافق.