«الخارجية الفلسطينية»: نتنياهو يعترف بأهدافه الحقيقية بضرب وحدة شعبنا

قالت الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترف بأهدافه الحقيقية بضرب وحدة شعبنا الفلسطيني، وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية، وفق تعبيرها.

تمرير مخططات استراتيجية استعمارية بعيدة المدى

وأضافت في بيانها: «يوما بعد يوم يتضح أن نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف يستغلون الدعم الدولي الذي حصلوا عليه بحجة الدفاع عن النفس، لتمرير مخططات استراتيجية استعمارية بعيدة المدى، تحت غبار الحرب على قطاع غزة».

وأشارت في بيان لها، إلى أن نتنياهو وائتلافه يتخذون تلك الحجة كفرصة لتنفيذ تلك المخططات العنصرية المعدة مسبقا بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والإمعان في التنكر لوجود الشعب الفلسطيني ووحدته وحقوقه وفي مقدمتها حقه تقرير المصير وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت أنه بناء على ذلك يتكشف للمجتمع الدولي أن تدمير قطاع غزة وإبادة سكانه وفرض النزوح والتهجير على العدد الأكبر منهم بالقوة، هي محاولة إسرائيلية مفضوحة لحسم وإضعاف العامل الديموغرافي الفلسطيني لما يمثله من تقل وجودي وسياسي وقانوني.

وذكرت أن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصعيد العدوان الإسرائيلي تندرج في إطار الاستغلال الإسرائيلي البشع للدعم الدولي، لتعميق الاحتلال واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري الأبرتهايد، وتكثيف عوامل الطارد والتهجير للمواطنين الفلسطينيين من الضفة والقدس.

وأكدت الوزارة أن هذا هو المعنى الحقيقي لتصريحات نتنياهو وبن غفير أخيرة، والحرب السياسية التي يشنها ائتلاف نتنياهو الحاكم على السلطة وطنية الفلسطينية وكيل الاتهامات الباطلة لها.

وتابع: «يؤكد هذا أن نتنياهو واتباعه من اليمين يتعاملون مع السلطة كعقبة في طريق تنفيذ تلك المخططات، تمانع قوي للتوجه الإسرائيلي الرسمي للحفاظ على الفصل بين الضفة عربية وقطاع غزة، لضرب وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة وطنه، ولضرب آية رصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض».

وأضاف: «باتت في هذه المرحلة موقفا معلنا لغالبية الدول ولشعوب عالم قاطبة كقضية ملحة لا بديل عنها لتحقيق السلام والامن والاستقرار المنطقة، الأمر الذي يكشف مجددا عن تمسك نتنياهو بنواياه الخبيثة معروفة والتي ينفذها بتدمير قطاع غزة وتقطيع أوصال الضفة الغربية محتلة وتحويلها الى معازل تغرق في محيط استيطاني ضخم».