متحدث الرئاسة: العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية وشديدة التميز

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن وجود خلاف بين مصر والسعودية، قائلا إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وممتدة بين شعبين بينهما الكثير من التقارب والمودة والمحبة، وهي علاقات شديدة التميز بين القيادة السياسية في الدولتين.

محبة كبيرة قيادة وشعبا

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك تعبيرا دائما عن المحبة الكبيرة لمصر قيادة وشعبا، والرئيس السيسي يبادل المملكة العربية السعودية بالتأكيد على هذه المشاعر الطيبة.

وأفاد بأن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض كان أخويا ووديا للغاية، وتم فيه التباحث المفصل حول الأوضاع في غزة وكيف لدولتين كبيرتين وثقيلتين في الوزن السياسي والنفوذ مثل مصر والسعودية أن يسهما في التوصل لنتائج عملية محددة.

العلاقات بين البلدين مميزة

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية كان لها نصيب بالتأكيد، العلاقات بين البلدين جيدة ومميزة للغاية ومستمرة ولقاء الأمس يسير في هذا الاتجاه.