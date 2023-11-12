صوت مصر: السيسي تحمل المسؤولية في فترة عصيبة.. وندعمه بالانتخابات المقبلة

قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إنّ الله أنعم على مصر بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تحمل المسؤولية في فترة عصيبة، ولا يزال يتحمل أشياء وتحديات خطيرة.

خطورة أعداء مصر

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أعداء الوطن يريدون هدم مصر، ونحن في الحزب ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقدنا مؤتمرات في الفيوم وكفر الشيخ لتوعية المواطنين، والجميع استجاب لما تحدثنا به».

الحزب يعي ما يحدث ويدعم الرئيس

وتابع: «نفهم ما يحدث جيدا منذ عام 2011، وليس 2013 فقط، وندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ما لا نهاية لأنه يتمتع بإنكار ذات، ويتحمل الكثير من أجل مصر، والمواطن المصري يعي ذلك ويرى إنجازاته على أرض الواقع ويستوعبها جيدا».

وعن نشاط الحزب، أكد: «نتواصل مع مختلف أمانات الأحزاب بأكثر من طريقة مثل منصات التواصل الاجتماعي التي فرضت نفسها، ولا يمكن لأي حزب الاستغناء عنها، ولكننا في نفس الوقت نحرص على عقد اللقاءات المباشرة؛ فالشباب صدره ضيق نوعا ما ويصعب عليه مواجهة بعض المشكلات بحرفية ويحتاج إلى احتكاك مباشر ونقل للخبرات الحقيقية».