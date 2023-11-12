الجيش الأمريكي يعلن مقتل 5 جنود في تحطم طائرة بالبحر المتوسط

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في أوروبا، مقتل 5 جنود أمريكيين في تحطم طائرتهم في البحر المتوسط، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في أوروبا أنّ الطائرة الأمريكية سقطت أثناء تزودها بالوقود خلال تدريب عسكري.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» من الإغلاق الحكومي وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي، مبينة أن ذلك سيؤثر أيضًا على الجيش بشكل هائل لا يمكن توقعه.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 14 إغلاقًا حكوميًا منذ عام 1981، وكان آخرها الأطول على الإطلاق ودام 34 يومًا من ديسمبر 2018 وحتى يناير 2019.