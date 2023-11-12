هل تسببت نوة المكنسة في سقوط الأمطار اليوم؟.. «الأرصاد» توضح

بحسب جدول ميناء الإسكندرية، الذي يكشف عن مواعيد النوات التي تضرب البلاد، خلال خريف وشتاء 2023، فإن هناك نوة متوقعة خلال الأيام المقبلة، تعرف باسم نوة المكنسة، وهي تشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح.

لذا يتساءل البعض، حول علاقة تلك النوات بتساقط الأمطار الذي تشهده البلاد اليوم، الذي قد يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

علاقة نوة المكنسة بأمطار اليوم

في حديثها لـ«الوطن»، قالت «غانم» إن النوات تؤثر على المحافظات الساحلية وخاصة محافظة الإسكندرية، وبعض المحافظات الأخرى المطلة على البحر المتوسط، وأما المناطق الداخلية فليس لها علاقة بالنوات: «نحن نتعامل بالتوزياعات الضغطية ووجود المنخفضات الجوية أو المرتفاعات الجوية، وعادة تتصادف النوة مع حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية».

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نوات تسبب أمطارًا غزيرة، وتكون هي السبب الرئيسي في تساقطها، ولكن ذلك متعلق بالمناطق الساحلية، وبالإضافة إلى ذلك تسبب النوات أيضًا، ارتفاعًا في أمواج البحر، ونشاط للرياح، وذلك حسب كل نوة وموعد حدوثها.