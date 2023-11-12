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إسلام عنان: غزة تتعرض لحرب بيولوجية.. وظهور الكوليرا بها متوقع

كتب:

شريف سليمان
08:52 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة

الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة

كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن أسلحة الدمار الشامل تنقسم إلى 3 أنواع وهي نووية وكيميائية وبيولوجية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النوعين الأول والثاني من السهل اكتشاف استخدامها.

الكوليرا يظهر في غزة

ولفت إلى أن مرض الكوليرا متوقع ظهوره، في قطاع غزة نتيجة عدم وجود مياه شرب، وتبدأ مراحله بالجفاف، ووصولا لحالة من العصبية، وانتهاء إلى الوفاة في حال توافر علاج له.

وأكد أن ما يحدث في قطاع غزة، نوع من الحرب البيولوجية إلى جانب القتل المباشر من خلال القصف أو الموت، بطريق غير مباشر من الأكل الملوث والجثث في الشوارع، التي تتسبب في نقل الأمراض في ظل غياب دور المنشآت الصحية.

الحرب البيولوجية قد لا تكون مباشرة

وأردف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الحرب البيولوجية في قطاع غزة قد لا تكون بشكل مباشر من خلال الفيروسات، ولكن كونهم في ظروف صحية غير آمنة أو جيدة يعتبر نوع من القتل طويل الأمد بمنعهم من مصادر الحياة وهو قتل غير مباشر.

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