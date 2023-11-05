«مستقبل وطن» بالقليوبية يعلن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أعلنت الأمانات والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، دعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث عقد الحزب خلال الساعات الماضية اجتماعا تنظيميا هاما بمشاركة قيادات هيئات مكاتب أمانات الحزب بالمحافظة، وهيئته البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، بحضور النائب عاطف ناصر أمين عام الحزب بالقليوبية، والنائب مصطفى النفيلي عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم الحزب القليوبية.

وأوضح النائب عاطف ناصر أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية، في بيان للحزب اليوم، أنه جرى عقد الاجتماع الذي ضم قيادات الحزب ونوابه في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لمتابعة خطط العمل الفترة المقبلة وتأييد ومساندة المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل.

استكمال مسيرة التنمية

وأضاف النائب عاطف ناصر أن المشاركين في الاجتماع أكدوا دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاق الانتخابي القادم، لاستكمال مسيرة التنمية التي شهدتها البلاد، وتقديرا للإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي لا يمكن لأحد إنكارها.

أهمية دور كوادر وقيادات وأعضاء الحزب

وأشار النائب مصطفى النفيلي، في البيان، أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع أهمية دور كوادر وقيادات وأعضاء الحزب في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم، مؤكدا استمرار الاجتماعات التنظيمية على المستويات المختلفة لتنفيذ خطة التحرك فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم وبالشكل الأمثل.

وأوضح أن المشاركين في الاجتماع اكدوا استعداد قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن في جميع أمانات للمحافظة لبذل الجهد الأقصى في سبيل دعم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة.