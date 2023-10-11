«مواطن» تعلن خطة دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.. وتؤكد: الأنسب للقيادة

نظمت حملة مواطن لدعم مصر، مؤتمرها الصحفي الأول للإعلان عن تأييدها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وخطة دعمه خلال الفترة المقبلة، وذلك بمشاركة وحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المصري.

عظمة مصر في عيون الخارج

وقال محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن الحملة اتخذت شعارا لها وهو كن مع الوطن، وتبذل جهودها لتصل إلى كل مصري في بقاع الجمهورية لتوعيتهم وتعريفهم بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن والأحداث المتسارعة في المنطقة، وهو أهم دوافع الحملة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، صاحب المشروع الوطني الذي نسعى لأن يكمله بعدما حرمت مصر على مدى سنوات طويلة بوأد أي قيام لدولة قوية متنوعة لها ثقلها وكلمتها لا ترضخ ولا تنصاع لأي قوى.

وقال محمد فوزي، أمين التنظيم بالحملة، إن مصر قادرة على تخطي المرحلة ونحن في نعيم لا يشعر به إلا من سافر إلى الخارج وشاهد بعينه ما يحدث وكيف يروا عظمة مصر وقوة وقدرة رئيسها وحجم الإنجازات التي تمت في عهده، قائلا: «في إحدى الدول التي سافرتها ومنتشر بها الإرهاب لديهم أموال لا طائل لها لكن تغيب عنهم الدولة والبناء والأمن والأمان، ويتمنون أن يكون السيسي حاكما عندهم من أجل قيام دولتهم، وهو ما لا نعيه ولا نعرفه هنا ولا نشعر بما نحن فيه، وعلينا أن نقف جميعا ونلتف حول قادتنا والمخطط أصبح واضحا».

الأنباء كيرلس: مصر في حاجة لرئيس مثل السيسي

وفي ذات السياق، قال الأنبا كيرلس كاهن كنيسة مصر القديمة، وأحد قيادات حملة مواطن، إن مصر في حاجة لرئيس مثل السيسي، وأقولها أمام الجميع نعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والكنيسة كلها معه قائلا: «نحن مع السيسي».

كما أكدت عزة فتحي، أم الشهيد رائد محمد عز الدين، أن التضحيات كبيرة من جانب الدولة وأنا أم فقدت ابنها ورغم صعوبة ذلك الموقف وعدم تقبلي في البداية، ورغم ما أعاني من ألم، إلا أنني لا أرى أحد يستطيع قيادة وحكم مصر إلا المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وقال نصر مطر منسق الحملة للمصريين بالخارج، إن الحملة نظمت حشودا غير مسبوقة على مستوى 150 دولة، وجمعت الآلاف من التأييدات لترشيح السيسي من معظم الجاليات المصرية بالخارج، ولدينا خطة عمل يتم تنفيذها على أعلى مستوى من أبناء مصر في الخارج وكل الفعاليات تلقى صدى كبيرا في الأوسط السياسية وكذلك بالإعلام.

كما قال عزيز وجيه أباظة، عضو الهيئة العليا للحملة، إن الكلمة تفرق في بناء الأوطان، وما نشاهده على أرض الواقع يجعلنا نقف إلى جانب القيادة السياسية وندعمها بكل قوة للحفاظ على ما ننعم به من أمن واستقرار وتطور على جميع المستويات.

وأضاف أباظة، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لديه عبقرية فريدة ويتعامل مع كل الحالات ويقضي على جميع السلبيات، وواجب على النخبة أن توعي عموم الشعب بأهمية تواجده على رأس السلطة.