أمين «مصر أكتوبر»: إنجازات الرئيس السيسي لا يمكن حصرها في كل المجالات

قال المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، إن المؤتمر الجماهيري الذي نظمه الحزب بالإسكندرية اليوم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، هو يوم تكريمي وتقدير لما بذله خلال فترة رئاسته نظراً لجهوده في توفير حياة كريمة لمواطني مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وهو الذي ينظمه حزب مصر أكتوبر تزامنا مع سباق الانتخابات الرئاسية الجارية وتحتضنه قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية شرق الإسكندرية.

حلمي: السيسي رجل أفعال لا أقوال

واضاف أن الحزب يعلن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بذل من إنجازات وأفعال شهدتها جميع محافظات مصر فلم تكن أقوال بل أفعال حقيقية، مؤكداً أن إنجازاته لا يمكن حصرها نظرها لتعددها في كل المجالات كونها تنمية شاملة في كل أنحاء مصر.

وأكد أنه إنسان لا يخاف من أحد في الداخل أو الخارج فلا يخاف إلا الله، مشيراً إلى أن وجود المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على رأس النظام لفترة جديدة هو امتداد للإنجازات.

تطوير الإسكندرية في عهد السيسي

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت تغيير كبير في التطوير والتعمير خلال الفترة الماضية، على رأسها مشروع بشاير الخير للقضاء على العشوائيات والذي وفر حياة كريمة لقرابة 10 آلاف مواطن من خلال افتتاح 3 مراحل.

ولفت إلى تطوير محور المحمودية وتنظيف بحيرة مريوط وتنمية غرب الإسكندرية، مشيراً إلى وجود انجازات أخرى لا يمكن حصرها، وهي إنجازات لم تحدث منذ 30 عاما.

وأكد أنه على ثقة في قدراته وقراراته، فيما دعى أبناء مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.