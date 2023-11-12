نتيجة قرعة الحج 2024 في 5 محافظات.. إليك الخطوات

يتطلع الكثير من المواطنين في معرفة نتيجة قرعة الحج 2024 في 5 محافظات، بعد قيام مديريات أمن تلك المحافظات بعقد وإجراء قرعة الحج اليوم داخل نوادي الشرطة التابعة للمديرية، في محافظة الدقهلية ودمياط والإسكندرية والمنيا والقليوبية وجرى اختيار الفائزين.

نتيجة قرعة الحج 2024 في 5 محافظات

وحددت مختلف المديريات أسماء الفائزين بعد إجراء القرعة الخاصة بحج 2024 التابع لوزارة الداخلية والذي جاء في مختلف المحافظات منهم كالآتي:

- في محافظة الدقهلية: وصل أعداد المتقدمين للحج هذه السنة 2907 أشخاص، وكبار السن 31 تأشيرة، وبلغ عدد الفائزين 998 شخصا، والاحتياطي 515 شخصا.

- في محافظة القليوبية: تقدم في قرعة الحج 24 من القليوبية من مختلف المراكز نحو 2887 شخص تم اختيار 760 شخص فقط من خلال إجراء قرعة اليوم داخل المديرية.

- في محافظة دمياط: بلغ عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج من محافظة دمياط 861 مواطنا، تم اختيار 227 مواطنا، من خلال إجراء قرعة من خلال الحاسب الآلي بحضور محافظ دمياط.

ويمكن للمواطنين الحصول علي نتيجة القرعة الخاصة بحج 24 بعد التقديم به من قبل وزارة الداخلية من خلال رابط وزارة الداخلية المخصص لنتيجة القرعة من هنا:

- وضع الرقم القومى.

- وضع رقم المصنع.

- وضع كود التحقق.

- النقر علي ابحث

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.

وأكدت وزارة الداخلية علي الفائزين في العمرة سداد مصروفات حج القرعة بشكل كاملة والتي تكون شاملة لرسوم تذكرة السفر بالطائرة للفائزين بقرعة الحج 2024، ويحب علي الفائزين سداد التكاليف والا في حالة عدم السداد يعتبر تنازل من الفائز بعد انتهاء الفترة المحددة ويجري اختيار الفائزين بالقرعة الاحتياطية