أمين «مستقبل وطن» بسوهاج: مواصلة اللقاءات الجماهيرية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

شكلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، فرقاً بمختلف الأمانات الحزبية بالمحافظة، لمتابعة تركيب اللافتات والبانرات الدعائية الخاصة بدعم وتأييد الرئيس عبد القتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

متابعة أعمال التنسيق مع مجموعات العمل الحزبية

وكلف «مصطفى»، الأمناء المساعدين بالحزب، بالإشراف على أعمال طباعة وتركيب اللافتات والبانرات ومختلف أشكال وصور الدعاية الإنتخابية التي ينفذها الحزب بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وبالأخص في الميادين الكبرى والشوارع الرئيسية، ومتابعة أعمال التنسيق مع مجموعات العمل الحزبية المكلفة بهذه المهام.

للتوعية بالمشاركة السياسية ودعم الرئيس السيسي

وأشار إلى مواصلة أمانات الحزب الفرعية لقاءاتها مع المواطنين للتوعية بالمشاركة السياسية ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك في إطار خطة الحزب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة، والوقوف صفا واحداً خلف الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الأمانات الحزبية بالمراكز تقوم بدور فعال فى توعية المواطنين بالاحداث الجارية وموقف مصر الثابت تجاة القضية الفلسطينية، وأهمية مساندة المواقف الشجاعة للرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه التحديات والظروف السياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهن.