في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. اعرف الأعراض وطرق العلاج

يتزامن اليوم الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الرئوي الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر كل عام إذ يمثل محفلا سنويا يمنح العالم فرصة للاتحاد والمطالبة بالعمل من أجل محاربة ذات الرئة مع بداية انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء.

اليوم العالمي للالتهاب الرئوي

يوضح الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر في تصريحات لـ الوطن أنه مع بداية انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء تزيد الإصابة بنزلات البرد ولو لم يتم علاجها بشكل صحيح بإستشارة الطبيب ممكن تتحول لإلتهاب.

مكافحة الالتهاب الرئوي

لفت إلى أن اليوم العالمي لمكافحة للالتهاب الرئوي يمثل محفلا سنويا يمنح العالم فرصة للاتحاد والمطالبة بالعمل من أجل محاربة ذات الرئة، وقد حشدت أكثر من مائة منظمة معنية بالأطفال جهودها لتأسيس الائتلاف العالمي لمحاربة ذات الرئة عند الأطفال.

أعراض الالتهاب الرئوي

وأشار إلى أن الالتهاب الرئوي عدوى سببها البكتيريا والفيروسات الموجودة في الهواء تصيب الرئتين أو رئة واحدة، «ممكن يكون خفيف أو شديد الخطورة وتتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد وأهم أعراضه هي السعال، والغثيان والقيء، والشعور بآلام الصدر، والحمى والتعرق، وضيق التنفس، والتشويش الذهني واضطراب بضربات القلب وفقدان الشهية»، وارتفاع درجة الحرارة والإرهاق.

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

أضاف أن أهم طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي؛ تقليل التعرّض لتلوّث الهواء والتغذية السليمة وتجنّب التدخين بالقرب من الأطفال وتقوية المناعة و اللقاح ضد عدوى النزلة الترفية النوع باء (HIB)، والمكورات الرئوية، والحصبة، والسعال الديكي.