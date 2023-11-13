رئيس جامعة السويس: اهتمام القيادة السياسية بالأئمة يعكس أهمية دورهم في تنوير العقول

أكد أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أن اهتمام القيادة السياسية بالأئمة والدعاة يعكس أهمية دورهم في تنوير العقول.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بقاعة مؤتمرات كلية هندسة البترول والتعدين ندوة بعنوان «البناء الثقافي للأئمة»، برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، وبحضور الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، والدكتور حمادة صلاح مدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بالجامعة.

معدل النمو ارتفع عن 2014

ألقى الدكتور حمادة صلاح مدرس الاقتصاد بجامعة السويس، محاضرة بعنوان «الاقتصاد المصري بين الواقع والمأمول»، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قد مر بفترات من التأخر إبان ثورة عام 2011، ثم بدأ في التعافي نظرًا للإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية بشهادة كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي قد ارتفع من 2.9 في 2014 إلى 6.6 في 2022، كما أشار إلى انخفاض عجز الموازنة من 13 إلى 8% وارتفاع صافي تدفق الاستثمارات من 5.2 الى 8.6 مليار دولار، وذلك وفق تقارير أعرق المؤسسات الاقتصادية العالمية.

فيما أعرب الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس عن سعادته بهذا الحدث الذي يُعني بتدريب وصقل مهارات رجال الدين، موضحًا أن هذا اللقاء يُعد من ضمن الواجبات الأصيلة للجامعة الذي يتمثل في اضطلاع الجامعة بدورها التنويري بكافة شرائح المجتمع المحيط.

وأشار إلى خصوصية وتفرد هذه الندوة نظرًا لاستهدافها شريحة تحمل علي عاتقها مهمة التنوير وتشكيل وعي أبناء مصر من خلال نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن ديننا الحنيف، والالتزام بنهجه الوسطي المعتدل، والتصدي للغُلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف، وإعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية والمحبة بين الناس جميعًا.

الواجب المقدس على رجال الدين يحتاج بين الحين والآخر للتطوير

وأكد «حنيجل» أن الواجب المقدس المُلقى على عاتق رجال الدين يحتاج بين الحين والآخر إلى وقفات لتطوير الذات وتنمية المهارات، لمواكبة كل جديد في عصر تميز بالسرعة المضطردة التي تجعل لزامًا على الجميع جميعًا أن يطور ويحدث مِن قدراته ومهاراته.

وتحدث الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس موجهًا الشكر للجامعة على استضافتها لهذه الندوة معربًا عن امتنانه لرئيس الجامعة لحرصه الشخصي على إلقاء هذه المحاضرة بنفسه، مشيرًا إلى تأكيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات وعقد مختلف الفعاليات لتطوير إمكانات وقدرات أئمة الأوقاف.

التطور التكنولوجي وتحدياته

وقدم رئيس الجامعة عرضًا تقديميًا بعنوان التطور التكنولوجي وتحدياته حيث استعرض خلاله الحديث عن عدة محاور منها أهمية البحث العلمي وأخلاقياته، لغة الشباب والميديا وتداول المعلومات، تحديث لغة الأئمة لتلائم لغة الشباب، ثم موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

لغة الشباب وضرورة مواكبة العلام لها

وأوضح رئيس الجامعة، أن لغة الشباب والإعلام تحتاج إلى مواكبة، مشيرًا إلى التطور الهائل الذي حدث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطور أجيال الاتصال.

وتطرق «حنيجل» إلى أهمية تطوير الأئمة للمهارات وفهم عقول الشباب لمجاراة طرق تفكيرهم وفهم ما يدور في عقولهم لتسهيل التعامل معهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مشيرًا إلى أن العقل البشري هو من ابتكر التكنولوجيا، ولابد أن يظل العقل هو المتحكم في العلاقة مع التكنولوجيا.