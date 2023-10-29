«أزهرية السويس» تنظم يوما رياضيا متنوعا لطلاب المعاهد

نظمت منطقة السويس الأزهرية، صباح اليوم الأحد، يوما رياضيا متنوعا، يمارس فيه الطلبة والطالبات مختلف أنواع الرياضات، تحت إشراف الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية.

أنشطة رياضية متعددة

وقام طلاب معاهد السويس الأزهرية، بممارسة العديد من الأنشطة الرياضية المتميزة، منها ألعاب القوى والكاراتيه والكرة بمختلف أنواعها، وذلك تحت إشراف الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمد الحسيني، موجه عام التربية الرياضية، وبحضور الشيخ خالد أبو العلا، مدير الإدارة التعليمية، وشيماء حمدي موجه التربية الرياضية، ومدرسين ومدرسات التربية الرياضية.

تأثير الأنشطة الرياضية على الطلاب

وأكدت منطقة السويس الأزهرية في بيان، حرصها على تطبيق الأنشطة الرياضية في مختلف المعاهد، نظراً لأن الأنشطة الرياضية والطلابية باختلاف أنواعها داخل المعاهد الأزهرية لها أثر إيجابي كبير على الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، كما تساعد الطلاب على التركيز والفهم، وتسهم في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للتلاميذ.