ضبط 72 مخالفة متنوعة في حملة على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر بها.

حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية

وأشار دايرة إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية.

وأوضح أنه جرى عمل الحملات من قبل المديريه بالاشتراك مع مديري الإدارات التاليه بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من دكرنس، منية النصر، اجا- مركز المنصورة - بندر المنصورة - الجمالية - المطرية - بلقاس.

وأكد قيام الحملات بتحرير عدد 50 مخالفة وانذار كالآتي:

عدد 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش .

عدد 1 محضر علق في مواعيد العمل الرسمية.

عدد 19محضر نقص وزن مابين ( 8-18 جم ) .

عدد 19 محاضر عدم مطابقة للمواصفات .

عدد 8 محضر تصرف في دقيق بقيمة 84 شيكارة

عدد 1 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

عدد 13 محضرا عدم إعلان عن الاسعار.

عدد 3 محاضر سلع مجهول المصدر.

عدد 1 محضر عدم وجود شهادة صحية

عدد 1 محضر الاسيتلاء على سلع مدعمة.

عدد 1 محضر عدم وجود سجل صناعي.

عدد 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى «سجائر».

عدد 1 محضر سلع بدون فواتير.