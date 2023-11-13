تفاصيل سقوط طائرة أمريكية في البحر المتوسط ووفاة جميع من فيها

لقي 5 عسكريين أمريكيين، مصرعهم، عقب تحطم طائرتهم في البحر الأبيض المتوسط، خلال تدريب جرى، يوم الجمعة الماضي، بحسب بيان صادر للقيادة العسكرية في قارة أوروبا «يوكوم».

عدم ذكر التفاصيل

ولم يذكر الجيش الأمريكي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه الطائرة، ولكن تنشر الولايات المتحدة حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع توسع القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى نزاع إقليمي موسع.

بيان القوات العسكرية الأمريكية

وذكرت القوات الأمريكية في أوروبا عبر بيانها: «خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط، ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم».

أمريكا تقدم دعما عسكريا لدولة الاحتلال الإسرائيلي

وسارعت واشنطن إلى تقديم دعم عسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي وعززت قواتها في المنطقة، بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى، بعد أن نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق عبر الحدود من غزة في 7 أكتوبر.

أمريكا ترسل قوات المارينز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي

ونشرت الولايات المتحدة الأمريكية قوات من المارينز لها في إسرائيل للعمل على دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه خسائر كثيرة على يد قوات الفصائل الفلسطينية منذ بداية عملية طوفان الأقصى في يوم 7 أكتوبر الماضي.