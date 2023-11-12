سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ.. جيزة 96 بـ14400 جنيه

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن اليوم، علي مستوي محافظة كفر الشيخ، حيث شهدت المزادات العلنية تداول صنفين القطن جيزة 96 من القطن فائق الطول، وجيزة 94 من القطن طويل التيلة.

أسعار قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ

وأشار الدكتور «أبو اليزيد »، في تصريحات ل«للوطن»، أن سعر قنطار القطن اليوم، قد جاءت كالتالي:

- سجل سعر قنطار القطن جيزة 96 فائق الطول، بسعر 13020 جنيه للقنطار.

- سعر قنطار القطن جيزة 94 طويل التيلة، بسعر 14400 جنيه للقنطار.

ثلث مساحة القطن في كفر الشيخ

وأضاف أن مساحة القطن المنزرعة في محافظة كفر الشيخ، قد بلغت بنحو 85 ألف فدان قطن، بنا يمثل ثلث المنزرع في محافظات مصر من محصول القطن من العام الجاري 2023.

يذكر أن صنف جيزة 96 من الاقطان فائقة الطول، والتي يكون عليها الطلب المحلي والعالمي بشكل كبير كونها تنتج قطن شعر فائق النعومة، وذات جودة ومتانه عالية.