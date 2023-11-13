مأساة «عفاف» محاربة سرطان فلسطينية.. وأحمد فايق يطمئن والدتها: «أمانة في رقبتنا»

قالت «هيام» جده الطفلة «عفاف»، محاربة سرطان فلسطينية وتتلقى العلاج في مصر، إن لديها 12 حفيداً ولكن «عفاف» لها معزة خاصة، لافتة إلى أنهم اكتشفوا بأن حفيدتها مصابة بالسرطان عندما وجدوا انتفاخا في البطن.

وأضافت جدة «عفاف»، خلال لقائها ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الأطباء في البداية اعتقدوا أن هذا الانتفاخ نتيجة غازات، وبعد الانتقال إلى عدة مستشفيات، ولكن بعدما أصبح بطن الفتاة ينتفخ شيئا فشيئا أكثر فكُشِف عليها تلفزيونيا وبعد أخذ صورة مقطعية لبطنها تبين أنها مصابة بورم في الكلى.

ولفتت إلى أنه جرى تحويل الطفل للعلاج في إحدى مستشفيات القدس فحصلت على 3 جرعات كيماوي، واُسْتُؤْصِل الكلى والورم، وأصبحت تأخذ كل أسبوعين جرعة كيماوي.

وفي أثناء حديثها تلقت مكالمة هاتفية من ابنتها «شروق» في غزة للاطمئنان على حالة الطفلة، وحرص أحمد فايق على الحديث معها، قائلا لها: «عفاف أمانة في رقبتنا»، فردت عليه: «غزة بلا مياه أو كهرباء أو وقود، وحتى الطحين مفيش، والناس نزحت والوضع مأساوي».