«محمود» طفل فلسطيني مصاب بمتلازمة داون يواجه عدوان «السرطان والاحتلال الإسرائيلي»

قال خال «محمود»، طفل فلسطيني مصاب بمتلازمة داون ومرض السرطان، إن والدي الطفل في فلسطين، كما أن أولاده هو أيضا في فلسطين، متابعا: «هو متعلق فيا، وأختي تعبانة شوية بسبب الحرب، وأبوه مش هيفهم الدكاترة حالة ابنه، وبعتبره ابن خامس ليا».

السبل انقطعت في الضفة الغربية وصعب نرجع هناك

وأضاف خال الطفل محمود، خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه سيظل مع الطفل في مصر لاستكمال رحلة علاج الطفل، التي بدأها في فلسطين، متابعا: «السبل انقطعت في الضفة الغربية وصعب نرجع هناك».

ولفت إلى أنه علم بأن الطفل مصاب أيضا بالسرطان في 2021، حيث عانى من بعض النزيف، وتم اكتشاف إصابته بـ «لوكيميا» في الدم، وبدأ في أخذ جرعاته في نابلس.

وأوضح أنه عندما ترك أولاده وزوجته في غزة دعا الله أن يحفظهم، متابعا: «ربنا يقدرنا نستكمل رحلة علاج محمود ونرجع سالمين إلى أمه وأهله، وربنا يحفظ لنا أولادنا هناك».

هدية للطفل محمود

وأهدى الإعلامي أحمد فايق هدية للطفل محمود، والذي بدوره أبدى سعادته بها.