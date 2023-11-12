نقيب الأطباء: الوضع مأساوي بغزة.. ونسعى لإعداد قافلة طبية للفلسطينيين بالتنسيق مع الهلال الأحمر

قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى إن النقابة تلقت أكثر من ألفى طلب من الأطباء الراغبين فى التطوع للعمل بمستشفيات غزة، منهم 800طبيب تلقوا تدريبات فى الهلال الأحمر، فى تخصصات مختلفة، وأوضح فى حوار لـ "الوطن" أن هناك مجموعة من التخصصات المطلوبة حالياً فى غزة وهى ً دائماً بين النقابة والدكتور رامى الناظر، رئيس الهلال الأحمر تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والأوعية الدموية والمخ«. ولفت إلى أن هناك تواصلا دائما بين النقابة والدكتور رامى الناظر رئيس الهلال الأحمر المصرى ، لترتيب حملات التبرع بالدم والتبرعات العينية، مضيفا:ً نحن نبذل أقصى ما نستطيع، لكن الوضع مأساوى لأبعد الحدود، وليس بأيدينا شىء نقدمه أكثر مما قمنا به من فتح باب التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطينى، وفتح باب التطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين».

كيف ساهمت نقابة أطباء مصر فى دعم أهالى غزة؟

- مجلس النقابة قرر بالإجماع فتح باب التسجيل أمام كافة الأطباء من عدد من التخصصات الطبية، الراغبين فى علاج الجرحى الفلسطينيين، حال فتح معبر رفح، وفتح باب التبرع على كافة الحسابات البنكية للجنة «مصر العطاء» بنقابة الأطباء، لصالح الشعب الفلسطينى، وتواصلنا مع الجانب الفلسطينى لمعرفة احتياجاتهم من الأطباء والتخصصات الطبية، وحددوا تخصصات الجراحة والأوعية الدموية والتخدير والمخ والأعصاب والعظام والرعاية المركزة. نحن نبذل أقصى ما نستطيع، لكن الوضع مأساوى لأبعد الحدود، وليس بأيدينا شىء نقدمه أكثر مما قمنا به من فتح باب التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطينى، وفتح باب التطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

كم طبيباً سجل حتى الآن؟

- لدينا أكثر من 2000 طبيب فى التخصصات المطلوبة سجلوا للمشاركة فى علاج الجرحى الفلسطينيين، وهناك مئات من الأطباء فى التخصصات الأخرى مستعدون للتطوع.

أعلنتم عن إعداد قافلة مساعدات لأهالى غزة، فإلى أى شىء وصلت الآن؟

- نسعى لإعداد قافلة طبية محملة بالغذاء والدواء للفلسطينيين، للتوجه إلى معبر رفح، لإدخالها إلى الشعب الفلسطينى من خلال الهلال الأحمر المصرى، وتواصلنا فى النقابة مع معظم النقابات العربية، وخاصة نقابة أطباء الأردن التى قررت إرسال مساعداتها للفلسطينيين من مساعدات طبية أو أطباء أردنيين عن طريق نقابة أطباء مصر، وتم التواصل مع جمعية أوروبية وأخرى أمريكية، لأن الناس منفعلون على المستوى الطبى، خاصة بعد استهداف مستشفى المعمدانى.

وكيف تابعت استهداف مستشفى المعمدانى ومطالب إخلاء مستشفيات أخرى؟

- استهداف مستشفى جريمة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا الأمر أثار حفيظة معظم النشطاء فى المجال الطبى على مستوى العالم.

٢٠٠٠ طبيب متطوع سجلوا للذهاب إلى غزة فى تخصصات منها الجراحة والأوعية الدموية والتخدير والمخ والأعصاب

وماذا عن تنسيق الجهود مع النقابات المهنية؟

- النقابات المهنية المصرية قررت مخاطبة الاتحاد الأوروبى والسفارات للتنديد بجرائم العدو الصهيونى، خلال اجتماعها الثانى الذى عُقد السبت الماضى بدار الحكمة لمتابعة الجهود النقابية إزاء القضية الفلسطينية، والحرب على قطاع غزة، وعمليات الإبادة الجماعية التى يرتكبها العدو الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى، وتناولنا فيه جهود النقابة فى تدريب الأطباء المتطوعين بنقابة الأطباء ليكونوا على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الطواقم الطبية فى غزة وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى والجهات المختصة، خاصة أن النقابة استقبلت طلبات للتطوع من أكثر من 2000 طبيب من بينهم الكثير من شباب الأطباء وأساتذة الجامعات. وقررنا توجيه خطابات رسمية باسم النقابات المهنية المختلفة إلى ممثل الاتحاد الأوروبى وسفراء الدول الأجنبية فى مصر لمطالبتهم بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية والوقف الفورى للحرب، وللتنديد بالمجازر المتكررة لجيش الاحتلال.

وما أهم القرارات؟

- قررنا قيام وفود مشتركة من النقابات المهنية بزيارة رفح وغزة، ونستنكر تهديد الكيان الصهيونى للصحفيين وقطع الاتصالات والإنترنت عنهم لعزلهم عن العالم، واعتبر المشاركون ذلك جريمة حرب جديدة تحاول إخفاء الحقيقة، مع ضرورة دعم الشعب الفلسطينى وتقديم يد العون، خصوصاً فيما يتعلق بالمساعدات الطبية. وناقش ممثلو النقابات المختلفة تطورات الأوضاع فى غزة وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع والاقتراحات لحل الأزمة، وتقرير «أونروا» عن الشهداء فى صفوف العاملين فى الإغاثة، وناقش الحضور المستجدات فى كل نقابة بعد توصيات الاجتماع الأول الذى عُقد قبل أسبوع بنقابة الصحفيين، وتطرّق المشاركون فى الاجتماع إلى تحديد الاحتياجات الطبية اللازمة للشعب الفلسطينى فى غزة.

وماذا عن جهود التواصل مع الهلال الأحمر المصرى؟

- هناك تواصل دائم بين النقابة والدكتور رامى الناظر، رئيس الهلال الأحمر المصرى، لترتيب حملات التبرع بالدم والتبرعات العينية.

دعم فلسطين

نقابة الإعلاميين خاطبت القنوات الفضائية لإنتاج أفلام وثائقية عن الحرب على غزة وتخصيص فقرات باللغات المختلفة فى البرامج التليفزيونية، إضافة إلى أن نقابة المحامين أكدت أن لجنة دعم فلسطين ستظل فى حالة انعقاد دائم، وبالتنسيق التام مع نقابة المحامين الفلسطينيين، لرفع دعاوى قضائية فى المحاكم الدولية ضد العدو الصهيونى.