الأمم المتحدة تنكس أعلامها حدادا على أرواح موظفيها في غزة

نكست الأمم المتحدة أعلامها في مقارها حول العالم، حدادا على أرواح موظفيها في قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، طالب بوقف فوري لإطلاق ‏النار في غزة، قائلا: «لا يمكن للعالم أن يقف صامتا ومستشفيات غزة تتحول إلى ‏مشاهد الموت والدمار واليأس».‏

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 11 ألفا و78 شهيدا ‏على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي ‏تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بقطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.‏