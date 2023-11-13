شارون ستون عن فيلم «Basic Instinct»: جعلني أواجه نفسي بكل شجاعة

وصفت الممثلة الأمريكية شارون ستون فيلم «Basic Instinct» الذي قدمته وأثار جدلاً عام 1992؛ بـ«التجربة الصعبة وغير المريحة»، مضيفة أنَّ الأحداث التي قدمتها جعلتها تواجه نفسها بشجاعة، والفيلم شارك في بطولته أيضًا مايكل دوجلاس وجين تريبلهورن.

وقالت شارون ستون عن تجربتها مع الفيلم واكتشاف نفسها، «كان عليّ أن أواجه نفسي بالكامل في هذه الرحلة المخيفة»، متابعة: «ولكن بمجرد أن تفعل ذلك، فإنك تبتعد بقدر هائل من الثقة لأنّه كان عليك أن تنظر إلى نفسك بالكامل، إلى أجزاء من نفسك لم تكن مضطرا أبدًا إلى التعمق فيها والنظر إليها، الأجزاء المخيفة والمظلمة، وبمجرد القيام بذلك، ستحصل على قدر كبير من الثقة لأنك نظرت حقًا في المرآة المظلمة بداخلك»، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

شارون ستون: مواجهة نفسي بحقيقتي كان أمرًا مفيدًا في كتابة مذكراتي

وأشارت «ستون» إلى أنَّ عملية التنقيب في ماضيها لكتابة مذكراتها التي أصدرتها بعنوان «The Beauty of Living Twice» عام 2021، والتي تروي فيها صدمات الطفولة المؤلمة كانت قريبة لما مرت به مع رحلتها الفيلم، موضحة: «لقد كان الأمر متحررًا جدًا لأنّه نفس الشيء، لأنه عندما تكتب لا يسعك فعل شيء إلا ذلك، عليك أن تجلس وتكتب الحقيقة ولا تقلق بشأن ما يشعر به الآخرون حيال ذلك».

وأضافت: «أعتقد أنَّه عندما تفعل ذلك، لا يمكنك الاستمرار في إخبار نفسك بالحقائق الجميلة فقط، عليك أن تواجه حقيقتك، الشيء الفعلي الحقيقي بالنسبة لك، وكان ذلك مفيدًا بالنسبة لي، وهو ما اعتبره مفيدا دائمًا».